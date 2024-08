Petra in una scena de La Promessa

Cosa accadrà negli episodi in onda da lunedì 12 a domenica 18 agosto de La promessa, la serie televisiva spagnola trasmessa su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity?

La promessa, le trame dal 12 al 18 agosto: la proposta di Abel per Jana

Margarita suggerisce a Manuel un matrimonio di facciata, che nel privato liberi i coniugi. Alonso scopre da Pia che Romulo è gravemente malato e lo obbliga a una settimana di riposo, pena il licenziamento in tronco. Cruz insiste con Abel per il suo malore e il medico lo attribuisce alla pressione alta per una lite con suo figlio. Valentin fa il filo a Maria che si diverte, mentre Feliciano si apre con Salvador e i due fraternizzano. Curro si avvicina sempre più ad Alonso e gli dice che vorrebbe che fosse lui suo padre, alimentando i sospetti di Cruz. Manuel racconta a Jana che Abel è ancora convinto di essere il suo fidanzato e questo la spinge a chiarire la situazione con il medico, che però la sorprende con una proposta di matrimonio. Manuel scappa da La Promessa, lasciando una lettera a Catalina in cui confessa la situazione insostenibile con Jimena. Martina è sempre più depressa, tanto che Curro andrà di notte in camera sua per affrontare la sua situazione. L'assenza di Manuel si ripercuote su Jimena: prima dice a Martina che sta preparando un viaggio romantico in Italia e poi fa una sfuriata alla Marchesa, accusandola di essersi lavata le mani dei problemi del suo matrimonio con Manuel. Dopo aver visitato Jimena, Abel dice ai marchesi che sarebbe meglio far intervenire uno psichiatra e nel frattempo le prescrive riposo e dei farmaci, che però la donna si rifiuta di assumere. Infine, Petra fa a Feliciano una rivelazione cruciale per le sorti di entrambi. Nel video qui sotto, conosciamo meglio il cast de La promessa.

