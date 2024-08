Jimena e Cruz in una scena de La Promessa

Il cambio di programmazione che ad agosto riguarda le serie televisive in onda nei pomeriggi di Canale 5 coinvolge anche La Promessa. A partire da lunedì 12 agosto, la soap spagnola dedicata alle vicende legate ai personaggi della tenuta, da Manuel a Jimena, da Jana a Curro, andrà in onda a partire dalle 15.10. Orario confermato fino a venerdì 23 agosto, mentre da lunedì 26 i nuovi episodi torneranno alle ore 15.45.

La promessa, le anticipazioni dei prossimi episodi

Di fronte alla crisi coniugale tra Jimena e Manuel, Margarita suggerisce all'uomo un matrimonio di facciata, che nel privato liberi entrambi da ogni vincolo. Alonso scopre da Pia che Romulo è gravemente malato e lo costringe a una settimana di riposo. Cruz chiede informazioni ad Abel in merito al malore accusato e il medico lo attribuisce alla pressione alta e soprattutto alla lite avuta con il figlio. Curro si mostra sempre più vicino ad Alonso e gli dice che vorrebbe che fosse lui suo padre, alimentando i sospetti di Cruz, che mette in guardia anche Lorenzo. Manuel sospetta che Abel sia ancora convinto di essere il fidanzato di Jana e ne parla con la ragazza, spingendola a fare chiarezza sulla sua situazione. Non tutto, però, sembra andare come previsto. Manuel decide di fuggire da La Promessa e affida il suo sfogo a una lettera rivolta a Catalina, in cui esprime tutto il malessere per la situazione con Jimena. Martina è sempre più depressa, tanto che Curro andrà di notte in camera sua per affrontare la sua situazione. L'assenza di Manuel si ripercuote su Jimena, al punto che servirà l'intervento di Abel per constatare l'esigenza di rivolgersi a uno psichiatra. Dopo aver visitato Jimena, Abel dice ai marchesi che sarebbe meglio far intervenire uno psichiatra e nel frattempo le prescrive riposo e dei farmaci, che però la donna si rifiuta di assumere. Infine, Petra fa a Feliciano una rivelazione cruciale per le sorti di entrambi. Nel video qui sotto, conosciamo meglio il cast de La promessa.

