Prende il via La notte nel cuore - Valley of Hearts, la nuova serie turca con Aras Aydin e Hafsanur Sancaktutan

La notte nel cuore - Valley of Hearts, la nuova serie turca prende il via domenica 25 maggio in prima serata su Canale 5. La nuova dizi girata a Nevsehir, uno dei principali centri abitati della Cappadocia, presenta un cast ricco di volti già noti al pubblico italiano. Ritroveremo Burak Sergen, che ha interpretato Galip in Endless Love, Esra Dermancioglu, Behice di Terra Amara, fino ad Aras Aydin che ha fatto parte sia del cast di Cherry Season che di Tradimento nei panni di Behram e Hafsanur Sancaktutan, presente in If you love nelle vesti di Leyla.

La notte nel cuore, la trama della nuova serie turca di Canale 5

Le vicende raccontate ne La notte nel cuore si concentrano attorno al personaggio di Sumru, che ha abbandonato i figli avuti in giovane età e si è costruita una nuova vita, sposandosi con uno degli uomini d'affari più ricchi della Cappadocia, Samet. Venuti finalmente a conoscenza dell'identità della donna che li ha abbandonati in fasce a un crudele destino di povertà, i gemelli Melek e Nuh partono alla ricerca della madre per reclamare i loro diritti. Tra segreti familiari, amori pericolosi e desideri di vendetta, riusciranno i due gemelli a raggiungere il loro obiettivo?

