Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte nel cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

La puntata de La notte nel cuore , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin ( Behram di Tradimento ) e Hafsanur Sancaktutan ( Leyla di If You Love ), andata in onda domenica 9 novembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nihayet in una scena de La notte nel cuore

Accertata l'innocenza di Cihan, il procuratore ne dispone la scarcerazione. Una volta libero, Cihan si riunisce a Tahsin e, insieme, i due si confrontano con Nuh per mettere fine alle ostilità e sancire una pace duratura tra le loro famiglie.

La cena di armistizio, precedentemente programmata per il giorno in cui Tahsin è rimasto coinvolto nella sparatoria si svolge in casa Yenishehirli, in presenza di tutta la famiglia. Durante il pasto, Esat non riesce a trattenersi e, dopo aver inveito contro suo fratello Cihan per essersi schierato dalla parte del nemico, si precipita fuori dall'abitazione, di fronte allo sgomento di tutti i presenti.

Turkan continua a provocare Bunyamin alle spalle di Canan e lo invita segretamente in una camera d'albergo, dove l'uomo si precipita in preda alla libidine.

Nuh comunica a Tahsin e Sumru di aver iniziato il percorso di terapia insieme alla psichiatra da loro indicatagli.

Senza il benché minimo preavviso, Halil ricompare improvvisamente nella vita di Nuh e Melek, ma quest'ultima lo tratta in malo modo e lo allontana.

Sumru e Tahsin vanno a fare un picnic e la donna rievoca i ricordi felici della sua infanzia, ricordi che Tahsin non ha mai vissuto.

Bunyamin e Turkan vanno a letto insieme e l'ex custode degli Sansalan cerca in tutti i modi di tenerlo nascosto a sua moglie che, nel frattempo, si sta insospettendo.

