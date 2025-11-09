Negli episodi 93, 94 e 95 della serie turca La notte nel cuore, andati in onda domenica 9 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Cihan e Tahsin si confrontano con Nuh per sancire una pace duratura tra le loro famiglie.

Sevilay soffre per Nuh.

Halil corteggia Hikmet.

Durante la cena di armistizio, Esat non si contiene e inveisce contro Cihan.

Halil si presenta allo studio di Melek, ma lei lo respinge.

Bunyamin cede alle provocazioni di Turkan e tradisce Canan.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 9 novembre su Canale 5.

