La puntata integrale del 10 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Parla in una scena di Segreti di famiglia 2

Tugce informa Ceylin che è scoppiato un incendio a scuola e che Parla è scomparsa. Eren intanto, insieme alla polizia, inizia a condurre le ricerche: Parla è stata rapita da Eyup.

Eyup vuole uccidere Parla per vendicare la morte di suo fratello, ma Parla, nel tentativo di difendersi, lo accoltella. Sconvolta e in preda al panico, chiama Ceylin, confessandole di averlo ucciso. Ceylin la raggiunge e, vedendo Eyup ormai senza vita, decide di portare via Parla.

Nel frattempo, Yekta viene condotto davanti al giudice.

Eren fa una scoperta sconvolgente: trova il corpo di Ilgaz in un cassonetto e chiama immediatamente un’ambulanza.

