La puntata de La notte nel cuore , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin ( Behram di Tradimento ) e Hafsanur Sancaktutan ( Leyla di If You Love ), andata in onda martedì 9 dicembre

Nuh in una scena de La notte nel cuore

Harika ed Esat parlano del loro comportamento ostile verso i fratelli Nuh e Melek e di come hanno trattato la madre per troppo tempo. Entrambi sono decisi a cambiare.

Nel frattempo, Tahsin scopre che la villa dei Sansalan è stata messa in vendita e decide di acquistarla.

Hikmet e Halil parlano dell'albergo che intendono comprare, anche se Hikmet non si fida di lui completamente.

Bunyamin affronta Canan, accusandola di averlo tradito con Halil. Interviene Turkan che, infuriata per aver scoperto che il bracciale regalatole dall'uomo è falso, confessa a Canan di essere l'amante di suo marito.

Canan l'aggredisce, ma viene trascinata via da Esma, accorsa per le urla insieme ad Esat. Rimasta sola, chiama Halil, ma scopre che il telefono non è raggiungibile. Insospettita, scopre che il direttore della banca che Halil le ha presentato non esiste e capisce di essere stata ingannata e derubata.

I due medici contattati da Cihan e Tahsin visitano Nuh e prevedono che l'intervento ha solo il 40% di probabilità di andare a buon fine. Nuh è comunque determinato ad affrontarlo, tanta è la voglia di vivere il suo amore per Sevilay. Tahsin, come sempre colpito dall'entusiasmo sincero del ragazzo, propone ai ragazzi di sposarsi prima dell'intervento, ma di rimandare i festeggiamenti a dopo l'operazione.

Esat tenta di riappacificarsi con Esma, ma la ragazza ancora non accetta che divida la camera con lei e lo manda via.

Nel frattempo, Hikmet tenta di scappare con la borsa dei soldi rubati a Canan, ma Halil la ferma. Allora, i due decidono di chiudere la borsa in un magazzino, la cui porta verrà chiusa con due lucchetti a combinazione. Quella porta potrà essere aperta solo se saranno entrambi presenti. Intanto, Bunyamin scopre che i soldi sono spariti.

