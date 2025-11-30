La puntata de La notte nel cuore , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin ( Behram di Tradimento ) e Hafsanur Sancaktutan ( Leyla di If You Love ), andata in onda domenica 30 novembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Sumru in una scena de La notte nel cuore

La polizia che indaga sulla morte di Andac scopre una telecamera nascosta che riprende l'incidente, facendo cadere i sospetti su Sevilay. Fuori pericolo, Nuh e Sevilay decidono di tornare in Cappadocia quando, dopo una telefonata del medico, la ragazza scopre che Nuh ha un tumore al cervello.

Allo YeniSans hotel arriva Peri, amica storica di Cihan, che si presenta inizialmente come sua fidanzata e turba tutti. Con il suo fascino, la ragazza sembra fare subito colpo su Bunyamin, che si offre di portarla a casa Sansalan per farla ristorare dopo il lungo viaggio. Appena tornati da Konya, i Sansalan trovano Peri ad attenderli e Melek è subito infastidita dalla sua presenza.

Nel frattempo, Halil mette in atto il suo piano per raggirare Canan e indebitarla: durante il pranzo, viene raggiunto da un presunto banchiere che parla di un fondo di investimento con interessi altissimi; lei abbocca subito e decide di investire parte dei soldi prendendoli dal conto cointestato con Bunyamin. Così, quando questi è distratto, elimina dal suo telefono l'app della banca e blocca il contatto per non destare sospetti.

Esat tenta in tutti i modi di farsi perdonare da Esma, senza risultati: la ragazza è risoluta e non si lascia abbindolare.

Melek affronta Cihan e gli chiede se ci sia mai stato qualcosa tra lui e Peri. La risposta sarà negativa e lui le assicurerà che la sua vecchia amica dormirà in albergo.

Nuh e Sevilay scopriranno che Nuh ha davvero un tumore e che l'intervento non è del tutto privo di rischi. Nuh, al contrario di Sevilay, non vuole fare i controlli subito, ma vuole parlare con Melek e Sumru prima di imbarcarsi nel processo di guarigione.

Canan ritirerà i soldi alla banca e li porterà ad Halil ed Enver. I due le diranno che è per un investimento, ma, in realtà, i soldi saranno consegnati a Hikmet.

