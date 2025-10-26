La puntata de La notte nel cuore , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin ( Behram di Tradimento ) e Hafsanur Sancaktutan ( Leyla di If You Love ), andata in onda domenica 26 ottobre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Esma in una scena de La notte nel cuore

Cihan fa la proposta di matrimonio ufficiale a Melek e lei accetta.

Tahsin, Nuh e Sumru ottengono il controllo di villa Sansalan, costringendo i rivali a trasferirsi in un'altra casa, tranne Hikmet che, in quanto co-proprietaria, decide di rimanere.

Addolorati da questi eventi, Esat e Harika rinnegano Sumru come madre.

Nuh scopre da Nihal che è stata Hikmet ad accusare Sumru e Tahsin di aver ucciso suo marito Gurcan.

Cihan rivela a Sevilay che il padre di lei è morto e che ha presenziato al funerale con l'intenzione di conoscere almeno i fratelli di lei, ma le circostanze glielo hanno impedito.

Nuh scopre dell'incontro fra Cihan e Sevilay e va su tutte le furie: sferra un pugno a Cihan e rompe un bicchiere ai piedi di Sevilay. Questa se ne va insieme a Cihan, ignorando le urla di Nuh.

Cihan porta Sevilay a casa, mentre Nuh, rimasto solo con sua sorella, ascolta il messaggio telefonico che Sevilay gli aveva lasciato e, pieno di rimorso, decide di dover fare qualcosa per farsi perdonare dalla futura sposa.

Nuh irrompe in casa Sansalan e, dopo i ripetuti inviti ad andarsene, Turkan chiama la polizia, che ammanetta Nuh, lo porta in centrale e lo chiude in una cella.

Sumru accompagna Tahsin in aeroporto e sulla via del ritorno ha un incidente e finisce fuori strada; Hikmet, che la stava pedinando, la vede e si rifiuta di soccorrerla. Riacquistati i sensi, Sumru scende dall'auto e viene accompagnata in ospedale da due passanti.

Cihan da' l'ennesimo aut aut a Melek, la quale dice di non poter scegliere tra il padre di suo figlio e suo fratello.

Esat litiga con Esma perché non vuole condividere con lei la sua camera da letto.

Cihan ha un aspro confronto con Nuh e quasi lo uccide, dopo aver scoperto il piano ideato per terrorizzare Hikmet, nel quale è stata coinvolta senza volerlo anche Harika. Quando anche Sumru scopre che cosa ha fatto Nuh, il ragazzo viene rimproverato severamente.

Cihan mette alle strette Melek e cerca di farle aprire gli occhi su suo fratello; Melek, seppur con grande difficoltà, accetta di lasciare la propria famiglia per andare via insieme a Cihan.

