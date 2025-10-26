La puntata integrale del 27 ottobre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Ilgaz e Derya in una scena di Segreti di famiglia 2

Derya è sempre più disperata per la perdita di Pars.

Ilgaz va da Yekta per incontrare Hilmi insieme a Eren e a Ceylin, ma l'avvocato fa entrare solo lui. Ceylin chiama Lacin e le chiede di ascoltare tutto, anche quando Ilgaz sarà uscito.

Hilmi ha un magazzino che Ilgaz fa sorvegliare perché sospetta che venga usato per traffico di reperti archeologici e Yekta chiede a Ilgaz di non farlo controllare per due giorni in modo che Hilmi possa mandare della merce all'estero. In cambio Hilmi gli darebbe il nome del sicario che Ilgaz sta cercando.

Derya, la famiglia di Gul e Tugce si sistemano a casa di Metin.

Ilgaz finge di accettare la proposta di Yekta, togliendo la pattuglia che sorveglia il magazzino e mandando degli agenti in borghese.

Tuncay vede Eyup prendere dei soldi dalla cassa, ma lui gli dice che deve portarli a Cinar.

Il giudice non concede gli arresti domiciliari a Ozge. Derya le da' l'anello che Ridvan aveva comprato per lei.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE