Kaan Urgancioglu (Ilgaz) in una scena di Segreti di famiglia 2

Il procuratore capo Turgut e il procuratore Ozcan avvisano Ilgaz riguardo le accuse di corruzione e traffico di reperti archeologici. Con l'autorizzazione del Ministero e del Consiglio Superiore dei Giudici e dei Procuratori, lo dichiarano in arresto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE