Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da martedì 28 ottobre in streaming su Mediaset Infinity, Ilgaz viene arrestato.
Il procuratore capo Turgut e il procuratore Ozcan avvisano Ilgaz riguardo le accuse di corruzione e traffico di reperti archeologici. Con l'autorizzazione del Ministero e del Consiglio Superiore dei Giudici e dei Procuratori, lo dichiarano in arresto.