SERIE TV27 ottobre 2025

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 28 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da martedì 28 ottobre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da martedì 28 ottobre in streaming su Mediaset Infinity, Ilgaz viene arrestato.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 28 ottobre

Kaan Urgancioglu (Ilgaz) in una scena di Segreti di famiglia 2Kaan Urgancioglu (Ilgaz) in una scena di Segreti di famiglia 2

Il procuratore capo Turgut e il procuratore Ozcan avvisano Ilgaz riguardo le accuse di corruzione e traffico di reperti archeologici. Con l'autorizzazione del Ministero e del Consiglio Superiore dei Giudici e dei Procuratori, lo dichiarano in arresto.

