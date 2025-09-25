La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda giovedì 25 settembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda giovedì 25 settembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 25 settembre de La notte nel cuore.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte nel cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Ece Uslu (Sumru) in una scena de La notte nel cuore

La notte nel cuore: la trama del 25 settembre

Sevilay e Melek si trovano intrappolate in un’auto in bilico sul bordo di un burrone: qualsiasi movimento potrebbe causarne la caduta.

In attesa dei soccorsi, Cihan rimane costantemente al telefono con Hikmet, visibilmente preoccupato per le due donne.

Alla fine, Sevilay e Melek vengono salvate e trasportate in ospedale, dove arrivano anche Nuh e Cihan.

Melek ha una visita ginecologica per un’ecografia e, nonostante Cihan le chieda perdono, lei gli comunica di non voler più avere contatti con lui né con la sua famiglia, e che crescerà il bambino con l’aiuto del fratello gemello.

Intanto, Hikmet prova a convincere Sevilay a tornare a casa, ma lei rifiuta.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE