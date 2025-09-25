La notte nel cuore, la puntata del 25 settembre in streaming
La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda giovedì 25 settembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda giovedì 25 settembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 25 settembre de La notte nel cuore.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte nel cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
La notte nel cuore: la trama del 25 settembre
Sevilay e Melek si trovano intrappolate in un’auto in bilico sul bordo di un burrone: qualsiasi movimento potrebbe causarne la caduta.
In attesa dei soccorsi, Cihan rimane costantemente al telefono con Hikmet, visibilmente preoccupato per le due donne.
Alla fine, Sevilay e Melek vengono salvate e trasportate in ospedale, dove arrivano anche Nuh e Cihan.
Melek ha una visita ginecologica per un’ecografia e, nonostante Cihan le chieda perdono, lei gli comunica di non voler più avere contatti con lui né con la sua famiglia, e che crescerà il bambino con l’aiuto del fratello gemello.
Intanto, Hikmet prova a convincere Sevilay a tornare a casa, ma lei rifiuta.
Leggi anche
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2
LA PUNTATA
La puntata del 26 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis
La puntata del 26 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 28 settembre su Canale 5
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 28 settembre su Canale 5
fashion
Per la prima volta nella storia, il Gruppo Armani porta in passerella la sfilata del brand senza il suo storico fondatore. Un’assenza tangibile, ma non nella sostanza della collezione: l’heritage della casa di moda è più vivo che mai
Per la prima volta nella storia, il Gruppo Armani porta in passerella la sfilata del brand senza il suo storico fondatore. Un’assenza tangibile, ma non nella sostanza della collezione: l’heritage della casa di moda è più vivo che mai