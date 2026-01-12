A Dentro la notizia, gli ultimi aggiornamenti sul caso della famiglia nel bosco. Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe stata l'ipotesi di un allontanamento di Catherine Birmingham dalla casa famiglia.

La Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, ha commentato questa ipotesi: "Allontanare Catherine Birmingham dai suoi tre figli nella casa famiglia rappresenterebbe un ulteriore trauma per i minori".

Nella giornata di lunedì 12 gennaio, Catherine e Nathan hanno conosciuto la nuova maestra che impartirà le lezioni ai loro tre figli all'interno della struttura. L'inviato del programma condotto da Gianluigi Nuzzi aggiorna sulle condizioni dei bambini: "Io ho visti i bambini felici, giocavano e andavano in bici con il papà. Erano contenti. Oggi è stata una giornata importante, Catherine non andrà via dalla struttura e resterà accanto ai figli".