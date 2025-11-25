La puntata de La notte nel cuore , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin ( Behram di Tradimento ) e Hafsanur Sancaktutan ( Leyla di If You Love ), andata in onda martedì 25 novembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Harika in una scena de La notte nel cuore

Melek è preoccupata per Sumru e arrabbiata con Nuh per il disinteresse che lui nutre verso la loro madre ma, nel frattempo, grazie all'amore di Cihan e alla lieta prospettiva di diventare madre, riesce a mantenere il suo equilibrio.

La polizia avvia le indagini sulla morte di Andac e il telegiornale trasmette la notizia, menzionando Sevilay come sospettata: Sevilay vorrebbe andare alla polizia e costituirsi ma Nuh insiste perché scappino all'estero, con l'aiuto di un suo conoscente.

Sumru si offre di aiutare la preside della scuola in cui lavora a estinguere un ingente debito contratto con uno strozzino, che minaccia di sottrarle l'istituto.

Halil telefona a Canan per invitarla a cena, ma continua ad amoreggiare con Hikmet.

Tahsin si incontra con Sumru, che gli parla di un problema della sua amica Nalan riguardo ad un prestito ottenuto da uno strozzino, Suleyman. Tahsin si offre di risolvere la questione e lo fa andando da Suleyman. Gli offre dei soldi, ma visto l'astio iniziale dell'uomo, sarà costretto a minacciarlo con una pistola, ottenendo la cambiale del debito.

Esat tenta di riconquistare Esma facendole una proposta più tradizionale di fronte alla famiglia, ma la ragazza si rifiuta ancora di perdonarlo. Nel frattempo, Mesut è in partenza per la scuola e tutti gli fanno grandi doni, compreso Esat che lo abbraccia amorevolmente.

Nuh e Sevilay vivono insieme e tutto sembra andare bene, ma Nuh è tormentato dai sensi di colpa. Bunyamin cerca di riconciliarsi con Turkan, promettendole nuovi gioielli.

Halil e Canan fanno colazione insieme e l'uomo le confessa che non riesce a smettere di pensare a lei, nonostante sia una donna sposata. Canan si mostra imbarazzata, ma non lo respinge.

Nilay Alpsan, una vecchia amica di Sumru, piomba in casa Sansalan e dimostra all'intera famiglia che Sumru ha sempre detto la verità: Halil l'ha davvero violentata ed era stato denunciato, ma Sumru ha deciso di ritirare la querela per paura delle ripercussioni sulla propria reputazione.

Su tutte le furie, Cihan piomba nell'albergo in cui alloggia Halil e lo prende a pugni; successivamente, l'intera famiglia si reca da Sumru per chiedere perdono e convincerla a tornare a casa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE