La puntata de La notte nel cuore , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin ( Behram di Tradimento ) e Hafsanur Sancaktutan ( Leyla di If You Love ), andata in onda domenica 23 novembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Melek in una scena de La notte nel cuore

Serife sarà costretta a rivelare il suo tradimento ed Esma ne sarà sconvolta. Cihan svela a Hikmet che sospetta anche del suo coinvolgimento nel rapimento di Esma.

Tahsin lascia un messaggio affranto a Sumru.

Melek e Harika formano una nuova alleanza.

Nazim fornisce a Melek l'indirizzo di Andac Altin, il fratello di Sevilay, e Melek lo condivide con Nuh. Il ragazzo raggiunge l'azienda dove lavorano Andac e Sevilay appena in tempo per salvarla dalle molestie di Andac, il quale ha uno scontro con Nuh e precipita accidentalmente dalla finestra. Nuh e Sevilay fuggono insieme su un taxi.

Tahsin trova Sumru a Konya e la implora di perdonarla, ma la donna non accetta le sue scuse e gli ordina di andarsene.

La polizia riporta Esat a casa, dove dovrà scontare gli arresti domiciliari. Esat chiede perdono a Esma per averla fatta rapire e si dichiara pentito, cambiato e innamorato di lei, ma la ragazza non gli crede e gli risponde che chiederà il divorzio.

Hikmet, su consiglio di Halil, intenta delle cause legali per ottenere ciò che le sarebbe spettato di diritto dopo la morte del padre, ma che invece suo fratello Samet ha preso al posto suo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE