La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 19 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Ender incontra Kaya in un locale e le amiche di lei le fanno notare quanto lui sia affascinante.
Intanto Asuman cerca di dissuadere Zeynep dall’affrontare Dundar da sola, temendo che possa farle del male. Zeynep la rassicura e decide comunque di parlargli per scusarsi.
Con sua sorpresa, Dundar si mostra insolitamente calmo e comprensivo.
