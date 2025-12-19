Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV19 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 19 dicembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 19 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda venerdì 19 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 19 dicembre

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 2

Ender incontra Kaya in un locale e le amiche di lei le fanno notare quanto lui sia affascinante.

Intanto Asuman cerca di dissuadere Zeynep dall’affrontare Dundar da sola, temendo che possa farle del male. Zeynep la rassicura e decide comunque di parlargli per scusarsi.

Con sua sorpresa, Dundar si mostra insolitamente calmo e comprensivo.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video