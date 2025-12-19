Sabato 20 dicembre, su Retequattro, serata speciale con La Promessa, la serie-record spagnola, che affronta uno snodo cruciale in un episodio destinato a cambiarne per sempre la storia.



La serie, da circa tre anni in onda alle 19.45 su Retequattro con un grande successo di pubblico, è ambientata a inizio Novecento e segue le vicende che si svolgono all’interno del Palazzo La Promessa, di proprietà dei marchesi di Luján, tra i più grandi proprietari terrieri della Spagna.



La protagonista, la giovane Jana (Ana Garcés) vuole scoprire la verità sulla morte della madre e sul rapimento del fratello, ma nel piano di vendetta subentrano innumerevoli vicissitudini, tra affari di cuore e una maternità. In gioco ci sono il destino di Jana, del marito Manuel (Arturo García Sancho) e della rispettiva suocera e madre Cruz (Eva Martín). Il colpo di scena cambierà le sorti dei personaggi e del racconto, aprendo la strada a nuove appassionanti storie.



La Promessa, le anticipazioni del 20 dicembre

Nella puntata di sabato 20 dicembre, Jacobo e Martina riescono a riappacificarsi mentre vegliano su Jana.



Il bottone trovato da Manuel nella mano di Jana, risulta appartenere a una vestaglia della marchesa e questo porta i sospetti di Burdina su Cruz. La famiglia resta attonita alla notizia e la marchesa viene rinchiusa per volere del sergente, in una stanza per gli ospiti mentre la guardia civile cerca l'arma del delitto e perquisisce la sua camera.



Manuel, come tutti, è sconvolto all'idea che la madre sia la colpevole. Petra suggerisce al sergente che nessuno della servitù esca da palazzo fino al termine delle indagini, causando il risentimento di tutti i domestici, compreso Santos con cui ha uno scontro.



Jana si risveglia per qualche istante e Curro prova a parlarci. Cruz dice ad Alonso di non essere lei ad aver sparato a Jana, ma Alonso non le crede.











