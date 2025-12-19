Catalogo
SERIE TV19 dicembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 20 dicembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda sabato 20 dicembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Onur Tuna (Alihan Tasdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2Onur Tuna (Alihan Tasdemir) in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 20 dicembre dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Zeynep e Alihan sono alla ricerca di una casa in cui andare a vivere insieme.

Nel frattempo, il padre di Yildiz, Mustafa, si presenta da Halit per chiedergli un aumento del sostegno economico, ma l'uomo ribadisce di non voler concedere nulla di più.

