La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda sabato 20 dicembre dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Zeynep e Alihan sono alla ricerca di una casa in cui andare a vivere insieme.
Nel frattempo, il padre di Yildiz, Mustafa, si presenta da Halit per chiedergli un aumento del sostegno economico, ma l'uomo ribadisce di non voler concedere nulla di più.