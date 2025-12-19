Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre, Ceylin e Ilgaz ricevono una comunicazione su Mercan.
Nil spiega a Filiz la sua strategia per farla uscire dal carcere.
Ilgaz, Ceylin e Filiz incontrano Mercan su consiglio della psicologa.
Ceylin affronta Filiz.
Nil ascolta la dichiarazione di Filiz, che accusa Ceylin di averla incastrata.
Ilgaz e Ceylin si risposano, con Eren e Yekta come testimoni.
Mercan torna finalmente a casa.
Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 21 al 25 della terza stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.