Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 3 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre, Ceylin e Ilgaz ricevono una comunicazione su Mercan.

Nil spiega a Filiz la sua strategia per farla uscire dal carcere.

Ilgaz, Ceylin e Filiz incontrano Mercan su consiglio della psicologa.

Ceylin affronta Filiz.

Nil ascolta la dichiarazione di Filiz, che accusa Ceylin di averla incastrata.

Ilgaz e Ceylin si risposano, con Eren e Yekta come testimoni.

Mercan torna finalmente a casa.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 21 al 25 della terza stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity.



La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

