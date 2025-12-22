La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda lunedì 22 dicembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 22 dicembre de La notte nel cuore.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte nel cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Esat confessa a Cihan di aver causato l'incidente di Melek e Sevilay; pentito, lo aiuta a far confessare Hikmet e poi rivela tutto alla famiglia, ottenendo il perdono.
Halil e Hikmet tentano la fuga, ma vengono arrestati.
Dopo l'udienza, Esat finisce in carcere, mentre Esma promette di aspettarlo, sostenuta dalla famiglia.
Turkan viene licenziata per aver intrattenuto una relazione con Bunyamin, tuttavia Sumru la aiuta a trovare un nuovo lavoro.
Nazim fa andare Harika nel suo ufficio con un pretesto.