SERIE TV23 dicembre 2025

La notte nel cuore, la puntata del 22 dicembre in streaming

La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda lunedì 22 dicembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda lunedì 22 dicembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 22 dicembre de La notte nel cuore.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte nel cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La notte nel cuore: la trama del 22 dicembre

Esat in una scena de La notte nel cuoreEsat in una scena de La notte nel cuore

Esat confessa a Cihan di aver causato l'incidente di Melek e Sevilay; pentito, lo aiuta a far confessare Hikmet e poi rivela tutto alla famiglia, ottenendo il perdono.

Halil e Hikmet tentano la fuga, ma vengono arrestati.

Dopo l'udienza, Esat finisce in carcere, mentre Esma promette di aspettarlo, sostenuta dalla famiglia.

Turkan viene licenziata per aver intrattenuto una relazione con Bunyamin, tuttavia Sumru la aiuta a trovare un nuovo lavoro.

Nazim fa andare Harika nel suo ufficio con un pretesto.

