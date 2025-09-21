Mediaset Infinity logo
22 settembre 2025

La notte nel cuore, la puntata del 21 settembre in streaming

La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda domenica 21 settembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda domenica 21 settembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 21 settembre de La notte nel cuore.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte ne cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Cihan ne La notte nel cuore
Cihan ne La notte nel cuore

La notte nel cuore: la trama del 21 settembre

Sevilay viene portata da Nuh nella villa di Tahsin. Sevilay e Nuh vanno prima dall'avvocato e poi nella casa in montagna di Tahsin.

Hikmet e Esat fanno irruzione con uomini armati nella villa di Tahsin per portare via Sevilay. Non trovandola, rapiscono Melek.

Bünyamin, incalzato da Nihayet, libera Melek: la nonna chiede scusa alla nipote per essersi intromessa tra lei e la madre e la fa riportare a casa sana e salva.

Nuh e Tahsin, con i loro uomini al seguito, entrano armati nella villa Sansalan, decisi a riprendersi Melek. Tahsin dice la verità ai suoi fratelli.

L'uomo decide di parlare anche con Sumru, confessandole i suoi sentimenti e il legame di parentela con i Sansalan.

Davanti a Samet e a Esat, Bunyamin inveisce contro gli uomini che dovevano sorvegliare Melek, accusandoli di averla fatta scappare.

