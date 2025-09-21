La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda domenica 21 settembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La notte nel cuore: la trama del 21 settembre

Sevilay viene portata da Nuh nella villa di Tahsin. Sevilay e Nuh vanno prima dall'avvocato e poi nella casa in montagna di Tahsin.

Hikmet e Esat fanno irruzione con uomini armati nella villa di Tahsin per portare via Sevilay. Non trovandola, rapiscono Melek.

Bünyamin, incalzato da Nihayet, libera Melek: la nonna chiede scusa alla nipote per essersi intromessa tra lei e la madre e la fa riportare a casa sana e salva.

Nuh e Tahsin, con i loro uomini al seguito, entrano armati nella villa Sansalan, decisi a riprendersi Melek. Tahsin dice la verità ai suoi fratelli.

L'uomo decide di parlare anche con Sumru, confessandole i suoi sentimenti e il legame di parentela con i Sansalan.

Davanti a Samet e a Esat, Bunyamin inveisce contro gli uomini che dovevano sorvegliare Melek, accusandoli di averla fatta scappare.

