La notte nel cuore, la puntata del 21 settembre in streaming
La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda domenica 21 settembre, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda domenica 21 settembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 21 settembre de La notte nel cuore.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte ne cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
La notte nel cuore: la trama del 21 settembre
Sevilay viene portata da Nuh nella villa di Tahsin. Sevilay e Nuh vanno prima dall'avvocato e poi nella casa in montagna di Tahsin.
Hikmet e Esat fanno irruzione con uomini armati nella villa di Tahsin per portare via Sevilay. Non trovandola, rapiscono Melek.
Bünyamin, incalzato da Nihayet, libera Melek: la nonna chiede scusa alla nipote per essersi intromessa tra lei e la madre e la fa riportare a casa sana e salva.
Nuh e Tahsin, con i loro uomini al seguito, entrano armati nella villa Sansalan, decisi a riprendersi Melek. Tahsin dice la verità ai suoi fratelli.
L'uomo decide di parlare anche con Sumru, confessandole i suoi sentimenti e il legame di parentela con i Sansalan.
Davanti a Samet e a Esat, Bunyamin inveisce contro gli uomini che dovevano sorvegliare Melek, accusandoli di averla fatta scappare.
Leggi anche
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi in onda del 21 settembre della serie turca La notte nel cuore
I momenti più importanti degli episodi in onda del 21 settembre della serie turca La notte nel cuore
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2
LA PUNTATA
La puntata del 22 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis
La puntata del 22 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis