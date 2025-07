La nuova puntata della serie La notte nel cuore, andata in onda domenica 20 luglio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda domenica 20 luglio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Sumru (Ece Uslu) ne La notte nel cuore

La notte nel cuore: la trama del 20 luglio

Hikmet fa firmare il trasferimento di proprietà della sua parte di villa a Sumru.

Nuh torna alla villa con dei lividi sul volto. Sevilay e Melek vorrebbero sapere cos'è successo, ma lui non vuole rivelarlo.

A cena, Hikmet si presenta indossando i gioielli della madre, che ha rubato dalla camera di Sumru, per provocarla. Sumru si innervosisce e litiga con Samet.

Nihayet, per evitare che Samet si insospettisca, gli dice che Sumru è così nervosa perché preoccupata della salute del marito.

Hikmet va a casa di Tahsin. Non trovandolo, si intrufola nella sua camera da letto e trova un dipinto che ritrae Sumru. Corre a comunicarlo al fratello Samet, il quale va subito a casa di Tahsin per affrontarlo. Arrivato nell'abitazione di Tahsin, Samet trova un altro quadro.

A villa Sansalan è il momento della verità: Sumru ammette pubblicamente la maternità di Nuh e Melek rivelando che i due ragazzi sono in realtà il frutto di uno stupro da parte del suo ex marito.

I due gemelli non credono a questa versione e lasciano la villa. Samet, fedele al suo giuramento fatto anni prima, decide di non perdonare Sumru alla quale viene attribuito anche un passato tradimento. Sumru viene cacciata dalla villa insieme a sua madre Nihayet.

Anche Enise, per solidarietà verso Sumru, lascerà la villa. Nuh e Melek tornano alla pensione di Gulfidan, ma una volta lì, un gruppo di uomini fa irruzione nella loro camera e li rapisce.

