La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda domenica 31 agosto è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 2 settembre de La notte nel cuore.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte ne cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La notte nel cuore: la trama del 2 settembre

Ece Uslu (Sumru Sansalan) in una scena di La notte nel cuore

Melek è convinta di aver ucciso Cihan e, disperata, vuole buttarsi da un ponte. Poi, pensa al suo bambino e cambia idea, ma decide di andare a costituirsi. Tahsin viene a sapere dell'accaduto e va a cercarla in commissariato. La trova e fa in modo che lei non confessi nulla.

Hikmet e Samet vanno a casa di Zehra e intimano Enise di non aiutare più Sumru. Dopo le risposte contrariare della donna, fanno demolire parte della casa

Quando Bunyamin, Esat e Harika vedono Cihan a terra, chiamano l'ambulanza e corrono in ospedale, dove Cihan viene portato d'urgenza in sala operatoria. Bunyamin avvisa Samet, che li raggiunge insieme alla sorella.

Al negozio di tappeti, Sumru sente da un cliente che qualcuno ha sparato a Cihan e si precipita in ospedale, ma non viene accolta bene dagli Sansalan.

Tahsin riesce a trascinare Melek fuori dal commissariato e parlando con pazienza con la ragazza, riesce a convincerla a non andare a costituirsi.

Melek si sente tremendamente in colpa, ma Tahsin le dice che deve pensare soprattutto al suo bambino. Melek è disorientata, non capisce come Tahsin possa saperlo. Ma l'uomo le dice che in tanti anni ha imparato a leggere quello che vede nelle persone. Melek si convince.

Più tardi a casa, Tahsin la preparerà all'interrogatorio con la polizia, perché sa che arriveranno ad arrestare Melek da un momento all'altro grazie alle informazioni di Canan. Enise e Zehra portano a Sumru una valigia con tutte le sue cose, dopo la demolizione della loro casa su ordine di Samet.

Sumru scopre cos'ha fatto suo marito e lo maledice. Poi va ad affrontare Nihayet, dicendole di non volere più avere nulla a che fare con lei se resterà ancora in casa di Samet e se crede alle calunnie a proposito di Harika.

Melek entra in carcere. Nihayet convince Esat ad assumere il comando all'Hotel Sansalan, mentre Cihan è in terapia intensiva. Hikmet provoca Harika, inviandole di continuo i risultati del test del DNA. Inoltre, blocca Sevilay che voleva andare da Nuh con la sua auto e la rinchiude in camera sua.

