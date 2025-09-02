I momenti più importanti degli episodi della serie turca La notte nel cuore andati in onda il 2 settembre su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 40, 41 e 42 della nuova serie turca La notte nel cuore, andati in onda martedì 2 settembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Hikmet e Samet intimano Enise di non aiutare più Sumru.

Convinta di aver ucciso Cihan, Melek vuole buttarsi da un ponte, poi vuole costituirsi, ma Tahsin le fa cambiare idea.

Sumru scopre che la casa di Enise è stata demolita e si scontra con sua madre a proposito di Harika.

Melek viene arrestata e Nuh la raggiunge.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 24 agosto su Canale 5.

