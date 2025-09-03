Mediaset Infinity logo
La promessa
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La promessa
ANTICIPAZIONI
03 settembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 4 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 4 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:
Joaquín Climent (Rómulo Baeza) e Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La promessa
Joaquín Climent (Rómulo Baeza) e Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di giovedì 4 settembre, Vera e Marcelo intendono andare alla Guardia Civile a denunciare il Duca de Carril, ma Lope e Teresa riescono a fermarli.

La Promessa, le anticipazioni del 4 settembre

Alonso rifiuta l'ipotesi di entrare in società con il duca de Carril anche se Lorenzo è contrario. Maria all'improvviso bacia Samuel.

Cruz è convinta che la telefonata e le calle siano opera di Leocadia. Ricardo prova ad avvicinarsi a Santos. Petra dice a Pia che Ricardo è un uomo sposato.

L'ospedale comunica ad Alonso che c'è una ragazza ricoverata in stato di incoscienza. Si sospetta che si tratti di Jana.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La moglie di Brooklyn Beckham nuovo volto di Genny

entertainment

La moglie di Brooklyn Beckham nuovo volto di Genny

Nicola Peltz è sempre al centro della cronaca rosa della famiglia Beckham

Nicola Peltz è sempre al centro della cronaca rosa della famiglia Beckham

L’arte che scorre tra le forme: Lexus e la bellezza che anticipa

X-STYLE PER LEXUS

L’arte che scorre tra le forme: Lexus e la bellezza che anticipa

X-Style per Lexus

X-Style per Lexus

Demi Moore: "È difficile vedere Bruce cambiato dalla malattia"

Salute

Demi Moore: "È difficile vedere Bruce cambiato dalla malattia"

L'attrice ha parlato della malattia dell'ex marito, che di recente è stato trasferito in una casa separata

L'attrice ha parlato della malattia dell'ex marito, che di recente è stato trasferito in una casa separata

Sinner e Musetti, nemici amici: il segreto del loro successo

entertainment

Sinner e Musetti, nemici amici: il segreto del loro successo

I tennisti italiani faccia a faccia agli Us Open sono legati da un’amicizia fraterna

I tennisti italiani faccia a faccia agli Us Open sono legati da un’amicizia fraterna

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity