La Promessa, le anticipazioni del 4 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 4 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di giovedì 4 settembre, Vera e Marcelo intendono andare alla Guardia Civile a denunciare il Duca de Carril, ma Lope e Teresa riescono a fermarli.
Alonso rifiuta l'ipotesi di entrare in società con il duca de Carril anche se Lorenzo è contrario. Maria all'improvviso bacia Samuel.
Cruz è convinta che la telefonata e le calle siano opera di Leocadia. Ricardo prova ad avvicinarsi a Santos. Petra dice a Pia che Ricardo è un uomo sposato.
L'ospedale comunica ad Alonso che c'è una ragazza ricoverata in stato di incoscienza. Si sospetta che si tratti di Jana.
