Joaquín Climent (Rómulo Baeza) e Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo. Nella puntata di giovedì 4 settembre, Vera e Marcelo intendono andare alla Guardia Civile a denunciare il Duca de Carril, ma Lope e Teresa riescono a fermarli.

La Promessa, le anticipazioni del 4 settembre

Alonso rifiuta l'ipotesi di entrare in società con il duca de Carril anche se Lorenzo è contrario. Maria all'improvviso bacia Samuel.

Cruz è convinta che la telefonata e le calle siano opera di Leocadia. Ricardo prova ad avvicinarsi a Santos. Petra dice a Pia che Ricardo è un uomo sposato.

L'ospedale comunica ad Alonso che c'è una ragazza ricoverata in stato di incoscienza. Si sospetta che si tratti di Jana.

