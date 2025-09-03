La forza di una donna, le anticipazioni del 4 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda giovedì 4 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di giovedì 4 settembre di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Enver e Sarp si incontrano come stabilito, ma l’arrivo improvviso degli uomini di Suat sconvolge i loro piani.
La forza di una donna: cosa succede il 4 settembre
Durante la fuga, Enver ha un malore e Sarp, preoccupato, lo porta in ospedale per salvarlo.
Enver viene sottoposto a un intervento, mentre la famiglia, insieme a Ceyda e Yeliz, attende il responso nella sala d’attesa.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
