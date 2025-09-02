Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 4 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da giovedì 4 settembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da giovedì 4 settembre in streaming su Mediaset Infinity, dall’ispezione dell’auto di Mert emerge che il sangue trovato nel bagagliaio appartiene a Serdar. Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 4 settembre
Aylin è molto preoccupata per la reazione di Parla, temendo le conseguenze della scoperta.
