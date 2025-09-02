Segreti di famiglia 2, la puntata del 3 settembre in streaming
La puntata del 3 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 3 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2: la trama del 3 settembre
Parla confessa a Ceylin di aver ucciso Serdar nel tentativo di proteggere Cinar. Mert però, dice di essere il colpevole dell'omicidio per proteggerla. Aylin chiede a Ceylin di mantenere il segreto.
Leggi anche
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi in onda del 2 settembre della serie turca La notte nel cuore
I momenti più importanti degli episodi in onda del 2 settembre della serie turca La notte nel cuore
SERIE TV
La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 2 settembre, è su Mediaset Infinity
La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 2 settembre, è su Mediaset Infinity
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2