Segreti di famiglia
LA PUNTATA
03 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, la puntata del 3 settembre in streaming

La puntata del 3 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 3 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 3 settembre

Aylin e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2
Aylin e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 2

Parla confessa a Ceylin di aver ucciso Serdar nel tentativo di proteggere Cinar. Mert però, dice di essere il colpevole dell'omicidio per proteggerla. Aylin chiede a Ceylin di mantenere il segreto. 

