La notte nel cuore, le anticipazioni del 7 settembre
Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda domenica 7 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di domenica 7 settembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Enise trova Sumru e Nihayet.
La notte nel cuore: le anticipazioni del 7 settembre
Nihayet annuncia a Sumru la sua intenzione di vendicarsi di Hikmet, mentre Tahsin cerca di rassicurare Nuh, preoccupato per Melek.
Dimesso dall’ospedale, Cihan è pronto a testimoniare contro Melek e in tribunale conferma che lei gli ha sparato; il giudice prolunga la custodia cautelare e la ragazza torna in prigione.
Nuh, disperato, vorrebbe vendicarsi di Cihan e assumersi la colpa della vecchia sparatoria, ma Tahsin lo ferma con un piano per far uscire Melek dal carcere.
Intanto Hikmet cerca di convincere Samet che Sumru ha una relazione con Tahsin, mentre Esat, accecato dalla rabbia, danneggia il negozio di tappeti accusando Sumru di complicità.
Tahsin ottiene che Nuh diventi rappresentante autorizzato e questi prende il controllo dell’albergo, cacciando Samet, Cihan ed Esat; nel frattempo, Sumru riesce, grazie a Tahsin, a ottenere un permesso speciale per incontrare Melek in prigione.
