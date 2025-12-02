La puntata de La notte nel cuore , la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin ( Behram di Tradimento ) e Hafsanur Sancaktutan ( Leyla di If You Love ), andata in onda martedì 2 dicembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tahsin e Nihayet in una scena de La notte nel cuore

A cena, Peri insiste per alloggiare in casa e ammette di aver approfittato del viaggio per venire a trovare Cihan. Alla fine, la ragazza accetta di stare in albergo.

Dopo aver scoperto l'innocenza di Sevilay, Cihan e Melek, sollevati e desiderosi di chiarire ogni dubbio, si mettono in contatto con Nuh, chiedendogli con insistenza notizie di Sevilay, sperando di riuscire a fare luce sulla sua situazione e scoprire dove si trovi. Nuh, poi, cercherà di parlare con Melek, ma lei si rifiuterà e lui deciderà di partire.

Cihan accompagna Peri in albergo. La donna, decisa a conquistarlo, lo invita a bere qualcosa insieme, ma Cihan mette in chiaro che tra loro non vi sarà nulla di più dell'amicizia.

Harika insulta e minaccia ingiustamente una commessa e il direttore di un negozio; Nazim vede la scena e si dichiara profondamente deluso dal comportamento di Harika e rinuncia ad ascoltare le giustificazioni della ragazza.

Esat tenta di tirarsi fuori dalle macchinazioni di Hikmet e Halil, ma la zia lo minaccia di rivelare a Cihan la verità sull'incidente d'auto di Sevilay, costringendolo quindi a mantenere gli accordi.

Nuh raggiunge Sumru e la supplica di perdonarlo, ma la donna rifiuta. Lui e Tahsin decidono di rimanere a Konya finché lei non li avrà perdonati.

Bunyamin rivela a Turkan di essere sterile e lei, sapendo di non poter usare la gravidanza per diventare una Sansalan, lo lascia.

Halil si reca al negozio di tappeti di Sumru e diffama la donna con i suoi dipendenti e Nihayet incontra Halil.

Sumru decide di costituirsi dopo aver sparato ad Halil, convinta di averlo ucciso, ma Nihayet tenta di prendersi la colpa al suo posto. Tuttavia, la polizia non trova prove concrete: nessun cadavere, nessun bossolo, nessuna traccia di sangue e, quando emerge che Halil era già ricercato per frode, le due donne vengono rilasciate.

Alla centrale di polizia, Nuh accusa un malore e perde conoscenza; l'ambulanza lo porta subito in ospedale, dove tutta la famiglia scopre che ha un tumore al cervello.

Nel frattempo, Halil si rifugia da Hikmet, intenzionato a mettere le mani sul denaro rubato a Canan. Contestualmente, Hikmet riceve la visita di un ufficiale giudiziario, il quale la informa che la particella immobiliare a suo nome è stata ipotecata da Samet, suo mandatario.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE