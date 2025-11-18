La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda martedì 18 novembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Tahsin e Cihan incontrano Hikmet per ottenere da lei la custodia legale di Samet Sansalan e quindi il controllo delle sue quote azionarie, ma Hikmet reputa la loro offerta troppo bassa. Proprio quando i due stanno per accontentare le richieste di Hikmet, Cihan viene informato che Samet è morto e Hikmet perde l'unico potere che aveva sui suoi nemici. Cihan si prepara per andare ad Ankara a recuperare il corpo di Samet.
Sumru riferisce a Tahsin le bugie di Halil, il quale dichiara di non aver mai violentato Sumru e che anzi sarebbe stata lei a lasciarlo. Sumru percepisce un'espressione di dubbio sul volto di Tahsin, deducendone che Tahsin sia incline a credere alle bugie di Halil. Sconvolta, Sumru lo lascia e fugge in auto; telefona poi a Nihayet per salutarla, dichiarando di aver lasciato la Cappadocia.
Bunyamin organizza la funzione commemorativa in onore di Samet Sansalan.
Sevilay si è fatta assumere nell'ufficio dove lavora suo fratello Andac Altin, così da conoscerlo a fondo prima di presentarsi e di rivelare la sua vera identità.
Nuh domanda a Nazim dove si trovi Sevilay, ma Nazim si rifiuta di divulgare le informazioni private di Sevilay. Nuh si reca poi da un medico per fare delle analisi e scoprire la causa dei suoi svenimenti.
Halil dichiara a Hikmet il suo amore per lei, ma la donna si mostra indifferente ai suoi sentimenti e manda avanti il suo piano per distruggere Tahsin e gli Sansalan.
Sumru sembra finalmente felice, almeno finchè non scopre della morte di Samet e del crimine commesso da Esat.
Cihan, Bunyamin, Esma, Canan, Melek, Harika, Hikmet e Nihayet assistono al funerale di Samet, accompagnati anche da Tahsin, Nazim e Turkan. Esat si presenta alla cerimonia con una strana scorta, scatenando forti reazioni. Anche Halil si presenta, scontrandosi con Nihayet e Hikmet e attirando l'ira di Tahsin.