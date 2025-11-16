Hafsanur Sancaktutan (Melek) in La notte nel cuore

Halil si reca in hotel da Tahsin e Cihan per dire loro che Sumru ha mentito, che lui non le ha mai torto un capello e che la storia della violenza è una menzogna. Nuh e Melek hanno una discussione accesa perché lui crede alla versione di Halil, mentre lei è convinta che una donna non mentirebbe mai riguardo un stupro.

Sevilay decide di partire di nascosto per Istanbul e lascia una lettera per Cihan. Esma sorprende Esat durante un'uscita romantica con un'altra donna e fa una scenata davanti a tutti i presenti.

Nuh confessa a Tahsin che Halil e Sumru si sono incontrati. Sumru parte per trovare una figura del suo passato, senza però specificare dove è diretta né quando tornerà. Melek affronta Cihan in merito alla sua opinione di Halil e Sumru, mentre Esma fa lo stesso con Esat relativamente al suo rapimento. Esat decide di scappare, ma deve prima recuperare i soldi del riscatto per Hikmet e Halil. A questo punto Cihan affronterà Esat.

Bunyamin regala un bracciale a Canan. Nuh scopre che anche Sevilay è partita senza dare più notizie. Cihan e Tahsin partono per consegnare dei soldi a Hikmet.

