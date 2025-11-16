Negli episodi 99 e 100 della serie turca La notte nel cuore, andati in onda domenica 16 novembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Nuh e Melek discutono su Sumru e il suo passato.

Sumru parte e lascia una lettera a Tahsin. Esma sorprende Esat con un'altra donna.

Sevilay decide di partire di nascosto per Istanbul e lascia una lettera per Cihan.

Esma accusa Esat del suo rapimento. Dopo quanto accaduto, Cihan fa arrestare Esat.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 16 novembre su Canale 5.

