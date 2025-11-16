Eren in una scena di Segreti di famiglia

Ceylin e Ilgaz si trovano di fronte al procuratore capo Nadide per esporre gli sviluppi delle loro indagini e per tutta risposta lei impone un accorpamento dei fascicoli, costringendo il due procuratori a lavorare insieme.

Intanto fervono i preparativi per la festa di fidanzamento di Parla e Cinar, ma mentre la ragazza è spensierata, Cinar è soffocato dalle spese e si rivolge ad Osman per un prestito.

