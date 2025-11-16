Catalogo
SERIE TV17 novembre 2025

Segreti di famiglia 3, le anticipazioni del 18 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 3, disponibile da martedì 18 novembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da martedì 18 novembre in streaming su Mediaset Infinity, fervono i preparativi per la festa di fidanzamento di Parla e Cinar.

Segreti di famiglia 3 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3, anticipazioni: cosa succede il 18 novembre

Eren in una scena di Segreti di famiglia Eren in una scena di Segreti di famiglia

Ceylin e Ilgaz si trovano di fronte al procuratore capo Nadide per esporre gli sviluppi delle loro indagini e per tutta risposta lei impone un accorpamento dei fascicoli, costringendo il due procuratori a lavorare insieme.

Intanto fervono i preparativi per la festa di fidanzamento di Parla e Cinar, ma mentre la ragazza è spensierata, Cinar è soffocato dalle spese e si rivolge ad Osman per un prestito.

