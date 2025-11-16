Catalogo
LA PUNTATA17 novembre 2025

Segreti di famiglia 3, la puntata del 17 novembre in streaming

La puntata del 17 novembre di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 17 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 17 novembre

Pinar Deniz (Ceylin) in una scena di Segreti di famigliaPinar Deniz (Ceylin) in una scena di Segreti di famiglia

A distanza di cinque anni, viene scoperto un cadavere nella cassa degli attrezzi di scena di una famosa cantante e il caso viene affidato al procuratore Ceylin, che al momento della chiamata era di turno nonostante fosse il suo compleanno.

Eren che stava andando a cena dalla fidanzata con la figlia, è costretto a portare Tugce sulla scena. La giovane in questi anni è diventata un'ottima poliziotta.

Nel frattempo, a Ilgaz è stato affidato il caso di una donna precipitata dalla finestra di un hotel e i due casi sembrano essere in qualche modo collegati.

Ceylin intanto va a prendere Elif a scuola e invita Dilek al fidanzamento di Parla e Cinar.

Riza, il capo della ragazza precipitata, anch'egli cliente di Yekta e Nil, viene fermato da Ilgaz perché sospettato di aver spinto la segretaria nel vuoto.

Parla intanto è preoccupata: la famiglia preme affinché Cinar le doni il collier di fidanzamento, ma il ragazzo è a corto di soldi e non se lo può permettere.

