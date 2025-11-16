La puntata integrale del 17 novembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity . La serie turca con Kaan Urgancioglu , l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love , viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity .

Pinar Deniz (Ceylin) in una scena di Segreti di famiglia

A distanza di cinque anni, viene scoperto un cadavere nella cassa degli attrezzi di scena di una famosa cantante e il caso viene affidato al procuratore Ceylin, che al momento della chiamata era di turno nonostante fosse il suo compleanno.

Eren che stava andando a cena dalla fidanzata con la figlia, è costretto a portare Tugce sulla scena. La giovane in questi anni è diventata un'ottima poliziotta.

Nel frattempo, a Ilgaz è stato affidato il caso di una donna precipitata dalla finestra di un hotel e i due casi sembrano essere in qualche modo collegati.

Ceylin intanto va a prendere Elif a scuola e invita Dilek al fidanzamento di Parla e Cinar.

Riza, il capo della ragazza precipitata, anch'egli cliente di Yekta e Nil, viene fermato da Ilgaz perché sospettato di aver spinto la segretaria nel vuoto.

Parla intanto è preoccupata: la famiglia preme affinché Cinar le doni il collier di fidanzamento, ma il ragazzo è a corto di soldi e non se lo può permettere.

