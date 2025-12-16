La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda martedì 16 dicembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Canan indaga per recuperare il denaro sottratto da Halil e scopre che l'uomo vive da Mehmet Kuyucu, suo vecchio amico. Con il suo aiuto, si introduce in casa e riprende la borsa con i soldi.
Intanto, Peri tenta di visitare Nuh, appena dimesso, ma Harika la caccia.
Tahsin e Sumru propongono a Nuh, Sevilay e agli altri di trasferirsi a villa Sansalan: tutti accettano, tranne Turkan, che resta con Bunyamin ed Esat.
Esat prova a riconciliarsi con Esma, ma lei conferma il divorzio.
Al matrimonio di Nuh e Sevilay, Tahsin chiede a Sumru di sposarlo, poi gli sposi partono in auto.
Al banchetto di nozze di Nuh e Sevilay, Perihan si presenta decisa a riconquistare Cihan. Lo attira in bagno e gli parla del loro passato, ma Melek li sorprende e, sconvolta, se ne va. Harika affronta Perihan e la fa allontanare sotto gli occhi di Nazim.
Nazim riunisce la famiglia: i conti in Svizzera non bastano a coprire i debiti di Samet, ognuno dovrebbe versare 12 milioni o rinunciare all'eredità. Hikmet, furiosa, ricatta Esat.
Cihan tenta di chiarirsi con Melek, ma lei lo respinge.