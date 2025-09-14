La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda domenica 14 settembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 14 settembre de La notte nel cuore.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La notte ne cuore saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La notte nel cuore: la trama del 14 settembre

Sumru convoca una conferenza stampa e rivela pubblicamente che Hikmet ha ordito un complotto contro di lei e mostra ai giornalisti il test del DNA di Harika che certifica che Samet è suo padre biologico.

Samet mette in vendita l'hotel Sansalan e alla riunione del consiglio si scopre che le azioni appartenenti a Sumru sono state trasferite a Hikmet.

Gli uomini Sansalan incontrano Irade Salimova, acquirente dell'albergo, ma proprio sul punto di farle firmare il contratto, irrompono nel ristorante Nuh e Tahsin. All'ultimo minuto, la trattativa salta.

Cihan implora il perdono di Melek, dicendole che è disposto perfino ad appianare i contrasti con Nuh. Quando Melek gli nomina Tahsin, lui si mostra irremovibile.

Sevilay riesce a mettersi in contato con Nuh, grazie a un telefono che le regala Nihayet, e i due fuggono insieme, sotto gli occhi increduli di Harika, Esat e Hikmet.

