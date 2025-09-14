Segreti di famiglia 2, la puntata del 15 settembre in streaming
La puntata integrale del 15 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2: la trama del 15 settembre
Ilgaz va a trovare Mert in carcere.
È il giorno dell'udienza per tutte le persone coinvolte negli eventi accaduti sulla terrazza, tranne per Parla che è scappata. Pars dice a Ceylin che immagina che la sua famiglia la terrà nascosta fino alla sua prima udienza.
Rafet mostra a Derya l'immagine del coltello usato per uccidere il giornalista e quella del coltello usato da Burak, le fa notare che sono molto simili e che quindi probabilmente sono stati acquistati nello stesso negozio, inoltre la informa che l'impronta sul coltello appartiene ad Haluk.
Il giudice delibera per tutti gli imputati la misura di custodia cautelare, ma Ceylin presenta il ricorso.
