Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 16 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da martedì 16 settembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da martedì 16 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Aylin in ospedale ma le sue condizioni sono stabili.
Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 16 settembre
Ceylin ottiene la scarcerazione dei suoi assistiti in attesa del processo, con l’eccezione di Parla che rimane latitante e nascosta da Metin e Defne.
Nel frattempo, Ilgaz scopre che i blackout alla stazione coincidono con l’uso di una ventola in bagno e inizia a sospettare che il padre abbia manipolato la situazione per favorire la fuga della ragazza.
