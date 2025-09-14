La notte nel cuore, il riassunto delle puntate del 14 settembre
I momenti più importanti degli episodi della serie turca La notte nel cuore andati in onda il 14 settembre su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity
Negli episodi 49, 50 e 51 della nuova serie turca La notte nel cuore, andati in onda domenica 14 settembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Cihan rimprovera Melek di avergli nascosto la sua gravidanza.
Sumru mostra ai giornalisti il risultato del test del DNA di Harika, smascherando il complotto di Hikmet.
Samet scopre che Hikmet ha ottenuto metà della loro casa da Sumru.
Gli Sansasaln incontrano Irade, l'acquirente del loro albergo. Tahsin arriva durante il loro incontro e convince la donna a comprare l'hotel.
Sevilay riesce a fuggire insieme a Nuh. Cihan implora Melek di perdonarla, ma la donna non crede più alle sue parole.
Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 14 settembre su Canale 5.
