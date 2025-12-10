La puntata de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), andata in onda mercoledì 10 dicembre è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Il giorno delle nozze civili di Sevilay e Nuh si trasforma in un dramma: subito dopo la cerimonia, Nuh entra in sala operatoria per un intervento delicato. I medici, di fronte a una situazione critica, valutano di non rimuovere il tumore. In ospedale, la famiglia attende con il fiato sospeso, mentre Canan alimenta tensioni con Bunyamin.
Intanto, Peri acquista un'agenzia di viaggi e sceglie la Cappadocia come nuova casa.
Nel frattempo, Tufan ricatta Hikmet e Halil per 50 mila dollari, ma i due decidono di vendicarsi e tagliarlo fuori dai loro piani.
Fuori dalla sala operatoria, la famiglia attende con ansia: il chirurgo conferma il successo dell'intervento di Nuh, ma le prossime ore saranno decisive.
A casa Sansalan, Canan e Turkan litigano: la domestica rifiuta di andarsene, finché Bünyamin le offre 100 mila lire. Poco dopo, Turkan scopre che Canan ha perso 500 mila dollari per colpa di Halil e decide di ricattarla.
Halil scopre che l'assegno da 5 milioni non esiste e ordina di spartire i 450 mila dollari. Ma la borsa è sparita: Canan e Bunyamin l'hanno recuperata, scoprendo che mancano 50 mila dollari.
Nuh si risveglia tra la commozione dei suoi cari.