Aras Aydin (Nuh) in La notte nel cuore

Domenica 7 dicembre La notte nel cuore non andrà in onda in prima serata su Canale 5. La serie turca con con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), tornerà con un nuovo episodio martedì 9 dicembre in prima serata su Canale 5 dalle 21:20.

Scopriamo cosa andrà in onda al posto di La notte nel cuore.

Cosa va in onda al posto di La notte nel cuore

Nella prima serata di domenica 7 dicembre, dalle 21.30 su Canale 5 va in onda Chi vuol essere milionario - Il Torneo. Alla guida del game show ci sarà sempre Gerry Scotti, che lo ha condotto fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel Guinness World Records per il maggior numero di puntate presentate al mondo.

La notte nel cuore torna il 9 dicembre in prima serata

In attesa di vedere la nuova puntata di La notte nel cuore in onda martedì 9 dicembre in prima serata su Canale 5, ripercorriamo cosa è successo negli ultimi episodi trasmessi il 2 dicembre. Cihan accompagna Perihan in albergo. La donna, decisa a conquistarlo, lo invita a bere qualcosa insieme, ma Cihan mette in chiaro che tra loro non vi sarà nulla di più dell'amicizia.

Harika insulta e minaccia ingiustamente una commessa e il direttore di un negozio; Nazim vede la scena e si dichiara profondamente deluso dal comportamento di Harika, e rinuncia ad ascoltare le giustificazioni della ragazza.

Esat tenta di tirarsi fuori dalle macchinazioni di Hikmet e Halil, ma la zia lo minaccia di rivelare a Cihan la verita' sull'incidente d'auto di Sevilay, costringendolo quindi a mantenere gli accordi. Nuh raggiunge Sumru e la supplica di perdonarlo, ma la donna rifiuta. Lui e Tahsin decidono di rimanere a Konya finché lei non li avrà perdonati. Bunyamin rivela a Turkan di essere sterile e lei, sapendo di non poter usare la gravidanza per diventare una Sansalan, lo lascia. Halil si reca al negozio di tappeti di Sumru e diffama la donna con i suoi dipendenti. Nihayet incontra Halil.

Nel video qui sotto potete vedere l'ultimo episodio di La notte nel cuore.