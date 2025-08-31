La notte nel cuore, Melek spara a Cihan
Nel finale del 31 agosto Melek spara a Cihan. Nella puntata del 2 settembre scopriremo se sopravvive: ecco cosa succede a La notte nel cuore.
Nel finale della puntata di domenica 31 agosto di La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), dopo aver scoperto che suo fratello Nuh non è a Kayseri, ma che è stato brutalmente picchiato per ordine di Cihan e nascosto in una casa di Tahsin, Melek decide di vendicarsi.
La ragazza, sconvolta dalle condizioni in cui versa Nuh, si reca a Villa Sansalan e punta la pistola contro Cihan: parte uno sparo. L’episodio si chiude così, lasciando i telespettatori col fiato sospeso: Cihan muore davvero?
La notte nel cuore: Cihan muore davvero?
Secondo le anticipazioni della puntata di martedì 2 settembre, Cihan non è morto sul colpo. Melek, convinta di averlo ucciso, si dispera e pensa addirittura di togliersi la vita.
Intanto Bunyamin, Esat e Harika trovano Cihan a terra e chiamano i soccorsi. L’uomo viene trasportato in ospedale e operato d’urgenza. La sua vita resta appesa a un filo: sarà ricoverato in terapia intensiva. Nel frattempo Nihayet convince Esat a prendere il comando dell’Hotel Sansalan, in attesa che Cihan possa riprendersi.
