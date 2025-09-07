Mediaset Infinity logo
La notte nel cuore
La notte nel cuore
SERIE TV
07 settembre 2025

La notte nel cuore, le anticipazioni del 9 settembre

Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda martedì 9 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Hafsanur Sancaktutan (Melek Çakırça), Ece Uslu (Sumru) e Aras Aydın (Nuh Çakırça) in una scena de La notte nel cuore
Hafsanur Sancaktutan (Melek Çakırça), Ece Uslu (Sumru) e Aras Aydın (Nuh Çakırça) in una scena de La notte nel cuore

Nella nuova puntata di martedì 9 settembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Enise trova Sumru e Nihayet.

La notte nel cuore: le anticipazioni del 9 settembre

Grazie all’aiuto di Tahsin, Sumru riesce a far visita a Melek in carcere.

Durante la visita, Melek rivela a Nuh di essere incinta, e lui, dopo l’iniziale rabbia, decide di sostenerla nella sua scelta di tenere il bambino.

Bunyamin scopre per caso della gravidanza di Melek e corre a riferirlo a Cihan, che subito ritratta la sua deposizione e ottiene il rilascio della ragazza.

Tahsin organizza un incontro tra Sevilay e Nuh: lei decide di tornare alla villa Sansalan, fingendo di piegarsi alla famiglia in attesa della scarcerazione di Melek.

In casa di Sumru, durante una colluttazione, Gurcan muore cadendo e battendo la testa, mentre Tahsin nota un cambiamento nella donna, che cerca di avvicinarsi a lui e a Melek.

