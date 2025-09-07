La notte nel cuore, le anticipazioni del 9 settembre
Ecco cosa succederà nella prossima puntata della nuova serie La notte nel cuore, in onda martedì 9 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di martedì 9 settembre de La notte nel cuore, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Aras Aydin (Behram di Tradimento) e Hafsanur Sancaktutan (Leyla di If You Love), Enise trova Sumru e Nihayet.
La notte nel cuore: le anticipazioni del 9 settembre
Grazie all’aiuto di Tahsin, Sumru riesce a far visita a Melek in carcere.
Durante la visita, Melek rivela a Nuh di essere incinta, e lui, dopo l’iniziale rabbia, decide di sostenerla nella sua scelta di tenere il bambino.
Bunyamin scopre per caso della gravidanza di Melek e corre a riferirlo a Cihan, che subito ritratta la sua deposizione e ottiene il rilascio della ragazza.
Tahsin organizza un incontro tra Sevilay e Nuh: lei decide di tornare alla villa Sansalan, fingendo di piegarsi alla famiglia in attesa della scarcerazione di Melek.
In casa di Sumru, durante una colluttazione, Gurcan muore cadendo e battendo la testa, mentre Tahsin nota un cambiamento nella donna, che cerca di avvicinarsi a lui e a Melek.
Leggi anche
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi in onda del 7 settembre della serie turca La notte nel cuore
I momenti più importanti degli episodi in onda del 7 settembre della serie turca La notte nel cuore
SERIE TV
La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 7 settembre, è su Mediaset Infinity
La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 7 settembre, è su Mediaset Infinity
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2