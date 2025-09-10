Mediaset Infinity logo
Dentro la Notizia
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Dentro la Notizia
CRONACA
10 settembre 2025

Garlasco, Garofano sull'incidente probatorio: "Due reperti hanno evidenziato una decina di impronte dattiloscopiche"

A Dentro la Notizia, il generale Luciano Garofano e Dario Redaelli parlano dei rilievi dattiloscopici e della presunta contaminazione sulle unghie di Chiara Poggi

Condividi:

A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, proseguono le indagini sui reperti sequestrati nella villetta della famiglia. A Milano si è svolto un incidente probatorio volto a verificare la presenza di impronte latenti su alcuni oggetti della cucina e dell’immondizia: un Estathè, biscotti, un sacchetto di cereali e altri resti della colazione.

All'uscita dall'incidente probatorio, il generale Luciano Garofano dichiara a Dentro la notizia: "Su due reperti su cui gli avvocati saranno più precisi, sono emersi dei rilievi dattiloscopici potenzialmente utili per i confronti, cioè che saranno confrontati naturalmente con Chiara Poggi, con Alberto Stasi, con l’indagato e così via".

Luciano Garofano
Luciano Garofano

Garofano parla anche delle tempistiche dei risultati: "Credo che entro il mese di settembre sicuramente, o anche prima avremo dei risultati".

Dario Redaelli, criminalista della famiglia Poggi, spiega che le impronte "erano posizionate sul sacchetto dei cereali e sul sacchetto della spazzatura, mentre la confezione dell’Estathè e il sacchettino dei biscotti ha dato esito negativo. Quindi non sono state riscontrate tracce dattiloscopiche aventi i requisiti minimi". Per quanto riguarda invece la notizia sulla possibile contaminazione sulle unghie di Chiara Poggi: "La contaminazione dovuta alle forbicine era riferita alla garza utilizzata per il campionamento nel cavo orale di Chiara Poggi. La quantità del materiale rinvenuto è veramente molto ridotta, si parla di circa quattro picogrammi, una cellula ne contiene sei in tutto".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Aurora Tila, il compagno di cella dell’ex fidanzato: "L’ha spinta giù"

CRONACA

Aurora Tila, il compagno di cella dell’ex fidanzato: "L’ha spinta giù"

A Dentro la Notizia, il racconto esclusivo di un detenuto

A Dentro la Notizia, il racconto esclusivo di un detenuto

La forza di una donna 2, le anticipazioni dell'11 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, le anticipazioni dell'11 settembre

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda giovedì 11 settembre su Canale 5

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda giovedì 11 settembre su Canale 5

La forza di una donna 2, la puntata del 10 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, la puntata del 10 settembre

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 10 settembre

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 10 settembre

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 10 settembre su Canale 5

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 10 settembre su Canale 5

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity