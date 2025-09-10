Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 10 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 10 settembre

Doruk è convinto di aver visto Sarp in ospedale, e lo dice anche a Ceyda. La donna ne parla con Yeliz, e teme che questo fatto possa traumatizzare ancora di più Bahar. Quest'ultima, nel frattempo, esce con Arif, e lui le chiede se, qualora Sarp dovesse tornare, lei se lo riprenderebbe. Istintivamente la donna non risponde, ma poi prende una ferma decisione e risponde con un secco 'No' alla domanda postale da Arif. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE