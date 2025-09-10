Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La forza di una donna
SERIE TV
10 settembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni dell'11 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda giovedì 11 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:
La forza di una donna

Nella nuova puntata di giovedì 11 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Doruk racconta di aver visto Sarp.

La forza di una donna 2: cosa succede l'11 settembre

Doruk si sveglia cercando suo padre e Bahar si decide a dire a lui e Nisan che Sarp è morto e non tornerà mai più, ma Doruk continua a sostenere di averlo visto. Intanto, Hatice chiede a Enver di tornare a casa da lei quando uscirà dall'ospedale e gli promette di prendersi cura di Bahar, suscitando l'ennesima scenata di gelosia da parte di Sirin.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La bellezza senza bisturi, tutte le star senza ritocchino

entertainment

La bellezza senza bisturi, tutte le star senza ritocchino

Sono sempre di più le celeb a favore del “graceful aging”

Sono sempre di più le celeb a favore del “graceful aging”

Filippa Lagerbäck sulla chirurgia estetica: "Vorrei invecchiare riconoscendomi"

SOCIAL

Filippa Lagerbäck sulla chirurgia estetica: "Vorrei invecchiare riconoscendomi"

La conduttrice tv ha risposto a un follower su Instagram riguardo il tema della chirurgia estetica

La conduttrice tv ha risposto a un follower su Instagram riguardo il tema della chirurgia estetica

Maria Grazia Cucinotta, la dedica alla figlia per il compleanno

Madri e figlie

Maria Grazia Cucinotta, la dedica alla figlia per il compleanno

Sui social lo scatto con la figlia avuta con il marito Giulio Violati

Sui social lo scatto con la figlia avuta con il marito Giulio Violati

Il Diavolo veste Prada 2: fantasia o realtà?

entertainment

Il Diavolo veste Prada 2: fantasia o realtà?

Con la nomina di Chloe Malle alla direzione di Vogue, l'iconico sequel con Miranda Priestly subirà una nuova chiave di lettura

Con la nomina di Chloe Malle alla direzione di Vogue, l'iconico sequel con Miranda Priestly subirà una nuova chiave di lettura

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity