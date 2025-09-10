La forza di una donna 2, le anticipazioni dell'11 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda giovedì 11 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di giovedì 11 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Doruk racconta di aver visto Sarp.
La forza di una donna 2: cosa succede l'11 settembre
Doruk si sveglia cercando suo padre e Bahar si decide a dire a lui e Nisan che Sarp è morto e non tornerà mai più, ma Doruk continua a sostenere di averlo visto. Intanto, Hatice chiede a Enver di tornare a casa da lei quando uscirà dall'ospedale e gli promette di prendersi cura di Bahar, suscitando l'ennesima scenata di gelosia da parte di Sirin.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
