La promessa
ANTICIPAZIONI
10 settembre 2025

La Promessa, le anticipazioni dell'11 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 11 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

L'attrice Eva Martin nei panni di Cruz in una scena de La Promessa

Scopriamo cosa succederà giovedì 11 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'11 settembre

Nella puntata di giovedì 11 settembre, Cruz assicura che gli inviti trovati da Jana sono inviti che lei ha scartato, facendoli poi riscrivere da Petra che li avrebbe spediti. Jana però. non crede alle parole della marchesa.

