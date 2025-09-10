La Promessa, le anticipazioni dell'11 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 11 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà giovedì 11 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
La Promessa, le anticipazioni dell'11 settembre
Nella puntata di giovedì 11 settembre, Cruz assicura che gli inviti trovati da Jana sono inviti che lei ha scartato, facendoli poi riscrivere da Petra che li avrebbe spediti. Jana però. non crede alle parole della marchesa.
