La notte nel cuore
SERIE TV
10 settembre 2025

La notte nel cuore, il riassunto delle puntate del 9 settembre

I momenti più importanti degli episodi della serie turca La notte nel cuore andati in onda il 9 settembre su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 46, 47 e 48 della nuova serie turca La notte nel cuore, andati in onda martedì 9 settembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, in carcere, Melek rivela a suo fratello Nuh di essere incinta.

Durante una visita di Canan, Bunyamin sente due infermiere parlare di Melek e della sua gravidanza. Bunyamin corre a informare Cihan.

Cihan va dal procuratore per ritrattare la deposizione e scagiona Melek.

Gurcan aggredisce Sumru, ma muore per un incidente. Sumru racconta a Tahsin la violenza subita dal padre dei gemelli e Nuh ascolta tutto.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 9 settembre su Canale 5.

