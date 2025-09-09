La puntata integrale del 10 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 10 settembre

Aylin è in ospedale ma non è in pericolo di vita. Eren convoca Yekta in procura per fargli fare una dichiarazione e convincerlo a farsi prelevare un campione di sangue, così da dimostrare che era alla discarica la notte in cui hanno trovato Serdar. Berkan informa Ilgaz di aver convinto Haluk Yildirim a farsi rilasciare un'intervista, in accordo con il suo avvocato. Ceylin e Yekta hanno un'accesa discussione in cui lui le confessa di aver manipolato gli eventi con il solo scopo di attuare un piano per vendicarsi dei torti subiti. Dopodiché la ricatta, minacciandola di inviare il video dell'omicidio di Serdar a Ilgaz, qualora lei rifiutasse di uccidere una persona per lui. E così accade. Ceylin, su tutte le furie, lo scaraventa a terra e si precipita da Cinar per ritirare un passaporto falso per Parla e farla fuggire all'estero. Ilgaz vede il video e, disperato, decide di parlare prima con Ceylin e poi con Eren e Pars.

