Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Segreti di famiglia
LA PUNTATA
10 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, la puntata del 10 settembre in streaming

La puntata del 10 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

Condividi:

La puntata integrale del 10 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 10 settembre

Segreti di Famiglia

Aylin è in ospedale ma non è in pericolo di vita. Eren convoca Yekta in procura per fargli fare una dichiarazione e convincerlo a farsi prelevare un campione di sangue, così da dimostrare che era alla discarica la notte in cui hanno trovato Serdar. Berkan informa Ilgaz di aver convinto Haluk Yildirim a farsi rilasciare un'intervista, in accordo con il suo avvocato. Ceylin e Yekta hanno un'accesa discussione in cui lui le confessa di aver manipolato gli eventi con il solo scopo di attuare un piano per vendicarsi dei torti subiti. Dopodiché la ricatta, minacciandola di inviare il video dell'omicidio di Serdar a Ilgaz, qualora lei rifiutasse di uccidere una persona per lui. E così accade. Ceylin, su tutte le furie, lo scaraventa a terra e si precipita da Cinar per ritirare un passaporto falso per Parla e farla fuggire all'estero. Ilgaz vede il video e, disperato, decide di parlare prima con Ceylin e poi con Eren e Pars.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La notte nel cuore, il riassunto del 9 settembre

SERIE TV

La notte nel cuore, il riassunto del 9 settembre

I momenti più importanti degli episodi in onda del 9 settembre della serie turca La notte nel cuore

I momenti più importanti degli episodi in onda del 9 settembre della serie turca La notte nel cuore

La notte nel cuore, la puntata del 9 settembre in streaming

SERIE TV

La notte nel cuore, la puntata del 9 settembre in streaming

La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 9 settembre, è su Mediaset Infinity

La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 9 settembre, è su Mediaset Infinity

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni dell'11 settembre

SERIE TV

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni dell'11 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2

Alessandra Amoroso è diventata mamma

L'annuncio

Alessandra Amoroso è diventata mamma

La cantante annuncia la nascita di Penelope Maria

La cantante annuncia la nascita di Penelope Maria

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity